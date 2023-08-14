Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Кабмин внес изменения в порядки регистрации авто и выдачи водительских удостоверений

Проверка сведений о лице-владельце и транспортном средстве может производиться автоматически.

Новые прокуроры общин – как их будут назначать, и для чего они нужны

В прокуратурах всех уровней появится новое подразделение с новыми должностями.

Кабмин внес изменения в порядок эвакуации авто

Правительство расширило перечень оснований для временного задержания транспортного средства Национальной полицией и инспекторами по парковке.

За первое полугодие 2023 года с госслужбы ушло почти 3000 человек: в каких государственных органах сейчас больше всего вакансий

В Минфине считают необходимым оптимизировать численность госслужащих по результатам функционального анализа.

В парламенте подготовили изменения по конфискации товаров, перемещенных через границу с сокрытием от таможенного контроля

Как предлагают депутаты, соответствующее нарушение будет влечь штраф в размере 100% стоимости товаров – непосредственных предметов нарушения таможенных правил с конфискацией этих товаров или без таковой.

  1. В Украине

Сеть гипермаркетов FOZZY прекращает работу в Одессе после ночного обстрела

14:48, 14 августа 2023
В компании сообщили, что здание гипермаркета в Одессе разрушено и не подлежит восстановлению.
Сеть гипермаркетов FOZZY прекращает работу в Одессе после ночного обстрела
Фото: Одесская областная прокуратура

Как мы писали, ночью рф сильно обстреляла Одессу дронами и ракетами. В результате террористической атаки был разрушен гипермаркет FOZZY. В компании заявили, что здание не подлежит восстановлению. Пострадали три сотрудника.

Место работы потеряли 270 человек. Из-за больших убытков и угрозы сеть FOZZY сообщила, что вынуждена прекратить работу.

"Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе работать не будет", – сказали в компании.

Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночных обстрелов Одессы разным разрушениям подверглись 113 домов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.
Читайте также
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суда определяется, должны ли судьи проходить полиграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео