Сеть гипермаркетов FOZZY прекращает работу в Одессе после ночного обстрела

В компании сообщили, что здание гипермаркета в Одессе разрушено и не подлежит восстановлению.

Фото: Одесская областная прокуратура

Как мы писали, ночью рф сильно обстреляла Одессу дронами и ракетами. В результате террористической атаки был разрушен гипермаркет FOZZY. В компании заявили, что здание не подлежит восстановлению. Пострадали три сотрудника.

Место работы потеряли 270 человек. Из-за больших убытков и угрозы сеть FOZZY сообщила, что вынуждена прекратить работу.

"Мы с сожалением сообщаем, что FOZZY в Одессе работать не будет", – сказали в компании.

Ранее городской голова Одессы Геннадий Труханов сообщил, что в результате ночных обстрелов Одессы разным разрушениям подверглись 113 домов.

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