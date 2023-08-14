Кабмин внес изменения в порядок эвакуации авто

Правительство расширило перечень оснований для временного задержания транспортного средства Национальной полицией и инспекторами по парковке.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

Кабмин на своем заседании 11 августа внес изменения в порядок эвакуации автомобилей. А именно, изменения в порядки, утвержденные постановлениями КМУ от 17 декабря 2008 г. №1102 (Порядок временного задержания работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции транспортных средств и их хранение) и от 14 ноября 2018 г. № 990 (Порядок временного задержания инспекторами по парку средств и их хранение).

Впрочем, текст постановления на середину дня 14 августа не опубликован.

Как отметили в МВД, «соответствующий документ расширяет перечень оснований для временного задержания транспортного средства работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции и инспекторами по парковке транспортных средств».

Кроме того, отменяется требование о присутствии двух понятых при составлении акта осмотра и временного задержания транспортного средства в случае фиксации обстоятельств временного задержания транспортного средства в режиме фотосъемки (видеозаписи).

Больше деталей в МВД решили не сообщать.

Автор: Наталя Мамченко

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