Кабмин внес изменения в порядок эвакуации авто

Кабмин на своем заседании 11 августа внес изменения в порядок эвакуации автомобилей. А именно, изменения в порядки, утвержденные постановлениями КМУ от 17 декабря 2008 г. №1102 (Порядок временного задержания работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции транспортных средств и их хранение) и от 14 ноября 2018 г. № 990 (Порядок временного задержания инспекторами по парку средств и их хранение).
Впрочем, текст постановления на середину дня 14 августа не опубликован.
Как отметили в МВД, «соответствующий документ расширяет перечень оснований для временного задержания транспортного средства работниками уполномоченных подразделений Национальной полиции и инспекторами по парковке транспортных средств».
Кроме того, отменяется требование о присутствии двух понятых при составлении акта осмотра и временного задержания транспортного средства в случае фиксации обстоятельств временного задержания транспортного средства в режиме фотосъемки (видеозаписи).
Больше деталей в МВД решили не сообщать.
Автор: Наталя Мамченко
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