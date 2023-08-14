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Кабмін вніс зміни до порядку евакуації авто

Уряд розширив перелік підстав для тимчасового затримання транспортного засобу Національною поліцією та інспекторами з паркування.

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Кабмін вніс зміни до порядку евакуації авто

14:33, 14 серпня 2023
Уряд розширив перелік підстав для тимчасового затримання транспортного засобу Національною поліцією та інспекторами з паркування.
Кабмін вніс зміни до порядку евакуації авто
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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Кабмін на своєму засіданні 11 серпня вніс зміни до порядку евакуації автомобілів. А саме, зміни до порядків, затверджених постановами КМУ від 17 грудня 2008 р. № 1102 (Порядок тимчасового затримання працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції транспортних засобів та їх зберігання) і від 14 листопада 2018 р. № 990 (Порядок тимчасового затримання інспекторами з паркування транспортних засобів та їх зберігання).

Втім, текст постанови станом на середину дня 14 серпня не опубліковано.

Як зазначили у МВС, «відповідний документ розширює перелік підстав для тимчасового затримання транспортного засобу працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції та інспекторами з паркування транспортних засобів».

Окрім того, скасовується вимога щодо присутності двох понятих під час складання акту огляду та тимчасового затримання транспортного засобу у разі фіксації обставин тимчасового затримання транспортного засобу в режимі фотозйомки (відеозапису).

Більше деталей у МВС вирішили не повідомляти.

Автор: Наталя Мамченко

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