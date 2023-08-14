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  1. В Україні

рф має на меті перетворити ТОТ на «всеросійське сміттєзвалище», — Данілов

18:30, 14 серпня 2023
За його словами, росія не планує відновлювати роботу підприємств на тимчасово окупованій території України, а ще не зруйновані — хоче довести до критичного стану.
рф має на меті перетворити ТОТ на «всеросійське сміттєзвалище», — Данілов
Фото: ОП

росія немає жодних реальних планів з відновлення тимчасово окупованих територій України. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов.

За його словами, реальністю є тільки інформаційна бутафорія.

«Мета — перетворення ТОТ на «сіру зону» перманентно триваючого екологічного лиха, всеросійське сміттєзвалище, землю не придатну до обробки та життя.

Неможливість перемогти Україну військовим шляхом обертається намаганнями компенсувати військові неспроможності тактикою «випаленої землі», — зазначив Данілов у Twitter.

Секретар РНБО додав, що росія не планує відновлення роботи підприємств на тимчасово окупованій території України з метою їх включення до економічної та енергетичної системи рф.

Натомість окупанти планують ще не зруйновані підприємства довести до критичного стану, в тому числі для можливості використання об’єктів критичної інфраструктури в якості «технологічної зброї» для створення максимальних перешкод наступальним діям Сил оборони.

«Тільки повна деокупація ТОТ — гарантія економічної та соціальної трансформації», – наголосив Данілов.

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