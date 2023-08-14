Українцям нагадали, який адмінштраф чекатиме за порушення ведення податкового обліку

Порушення порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, тягне за собою накладення адмінштрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Податкова служба у Запорізькій області розповідає, який адмінштраф передбачено за порушення ведення податкового обліку.

Відповідно до ст. 163-1 КУпАП відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені ч. 1 ст. 163-1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, – тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені ч. 1 і 2 ст. 163-1 КУпАП, не вважаються порушенням платником податків встановленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

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