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  1. В Україні

Українцям нагадали, який адмінштраф чекатиме за порушення ведення податкового обліку

18:12, 14 серпня 2023
Порушення порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, тягне за собою накладення адмінштрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Українцям нагадали, який адмінштраф чекатиме за порушення ведення податкового обліку

Податкова служба у Запорізькій області розповідає,  який адмінштраф передбачено за порушення ведення податкового обліку. 

Відповідно до ст. 163-1 КУпАП відсутність податкового обліку, порушення керівниками та іншими посадовими особами підприємств, установ, організацій встановленого законом порядку ведення податкового обліку, у тому числі неподання або несвоєчасне подання аудиторських висновків, подання яких передбачено законами України, тягне за собою накладення штрафу у розмірі від п’яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені ч. 1 ст. 163-1 КУпАП, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за те саме порушення, –  тягнуть за собою накладення штрафу у розмірі від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Дії, передбачені ч. 1 і 2 ст. 163-1 КУпАП, не вважаються порушенням платником податків встановленого порядку ведення податкового обліку, якщо платник податків досяг податкового компромісу відповідно до підрозділу 9-2 розділу XX «Перехідні положення» ПКУ.

Раніше ми писали, як сплачувати військовий збір при зміні місцезнаходження.

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