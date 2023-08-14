Украинцам напомнили, какой админштраф ожидает за нарушение ведения налогового учета

Нарушение порядка ведения налогового учета, в том числе неподача или несвоевременная подача аудиторских выводов, влечет наложение админштрафа в размере от пяти до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Налоговая служба в Запорожской области рассказывает, какой админштраф предусмотрен за нарушение ведения налогового учета.

Согласно ст. 163-1 КУоАП отсутствие налогового учета, нарушения руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений, организаций установленного законом порядка ведения налогового учета, в том числе неподача или несвоевременная подача аудиторских выводов, представление которых предусмотрено законами Украины, влечет наложение штрафа в размере от пяти до десяти необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные ч. 1 ст. 163-1 КУоАП, совершенные лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за то же нарушение, – влекут наложение штрафа в размере от десяти до пятнадцати необлагаемых минимумов доходов граждан.

Действия, предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 163-1 КУоАП, не считаются нарушением налогоплательщиком установленного порядка ведения налогового учета, если налогоплательщик достиг налогового компромисса в соответствии с подразделом 9-2 раздела XX «Переходные положения» НКУ.

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