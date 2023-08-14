Целью рф является превращение ВОТ во «всероссийскую свалку», — Данилов

По его словам, россия не планирует возобновлять работу предприятий на временно оккупированной территории Украины, а еще не разрушена — хочет довести до критического состояния.

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россия не имеет никаких реальных планов по восстановлению временно оккупированных территорий Украины. Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

По его словам, реальностью есть только информационная бутафория.

«Цель — превращение ВОТ в «серую зону» перманентно продолжающегося экологического бедствия, всероссийскую свалку, землю не применимую к обработке и жизни.

Невозможность победить Украину военным путем оборачивается попытками компенсировать военные несостоятельности тактикой «выжженной земли», – отметил Данилов в Twitter.

Секретарь СНБО добавил, что россия не планирует возобновление работы предприятий на временно оккупированной территории Украины с целью их включения в экономическую и энергетическую систему рф.

В то же время оккупанты планируют еще не разрушенные предприятия довести до критического состояния, в том числе для возможности использования объектов критической инфраструктуры в качестве «технологического оружия» для создания максимальных препятствий наступательным действиям Сил обороны.

«Только полная деоккупация ВОТ - гарантия экономической и социальной трансформации», - подчеркнул Данилов.

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