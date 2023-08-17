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Перше цивільне судно пройшло через тимчасовий гуманітарний коридор і вже очікується в Стамбулі

13:43, 17 серпня 2023
Контейнеровоз «Joseph Schulte» має прибути до Стамбула ввечері 17 серпня.
Перше цивільне судно пройшло через тимчасовий гуманітарний коридор і вже очікується в Стамбулі
Фото: Олександр Кубраков/Фейсбук

Як ми писали, 16 серпня, з порту Одеса вийшов контейнеровоз "Joseph Schulte". Це перше цивільне судно, яке прямує новим українським тимчасовим гуманітарним коридором після припинення "зернової угоди". Президент Володимир Зеленський повідомив, що судно успішно пройшло через коридор.

Контейнеровоз "Joseph Schulte має прибути до Стамбула сьогодні ввечері. Про це розповів речник німецької компанії Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), яка володіє судном спільно з китайським банком, повідомляє Reuters.

Як зазначається, наразі судно перебуває в румунських водах.

У компанії також повідомили, що весь екіпаж на борту в безпеці. 

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