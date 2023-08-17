Суддя Галина Юровська розповіла про суть принципу поділу влади

Суддя КСУ виступила з доповіддю для молоді на запрошення Міністерства молоді та спорту.

Джерело фото: facebook.com/derzhavotvorets

Суддя Конституційного Суду України Галина Юровська на запрошення Міністерства молоді та спорту України виступила з доповіддю для молоді в межах програми професійно-освітнього курсу «Державотворець: молодь важлива».

Суддя КСУ запропонувала до уваги студентів доповідь на тему «Стримування та противаги: як взаємодіють 3 гілки влади». Галина Юровська детально розповіла про важливу роль Конституційного Суду як арбітра між трьома гілками влади в нашій країні.

У своєму виступі вона наголосила, що «головну роль в урівноваженні гілок влади відіграють, безумовно, засоби стримування, тобто юридичні засоби, що дозволяють кожній гілці влади впливати на сферу функціонального призначення інших гілок».

У виступі судді КСУ йшлося, зокрема, про таке:

суть принципу поділу влади;

моделі поділу влади в різних країнах світу;

інститути системи «стримувань і противаг», утілені в Конституції України;

юридичні позиції Конституційного Суду України щодо поділу державної влади, повноважень ВРУ, КМУ, співвідношення повноважень Президента України та Кабінету Міністрів України, а також юридичні позиції КСУ щодо незалежності судової гілки влади;

рішення конституційних судів інших держав, зокрема Молдови, Словенії, Хорватії, Литви, Польщі, Чехії, щодо зазначених питань.

Слухачі також мали нагоду долучилися до інтерактивного практикуму.

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