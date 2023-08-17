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  1. В Україні

В Україні запрацював Державний реєстр операторів органічної продукції

16:49, 17 серпня 2023
Перші 4 оператори органічної продукції отримали сертифікати українського зразка.
В Україні запрацював Державний реєстр операторів органічної продукції

В Україні запрацював Державний реєстр операторів, що здійснюють виробництво продукції відповідно до вимог законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства.

До реєстру вже внесено перших операторів, які отримали сертифікат, що підтверджує відповідність органічного виробництва та обігу органічної продукції вимогам законодавства України у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції.

Запуск реєстрів у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції – це ще один важливий крок розвитку українського органічного сектору економіки. Адже до сьогодні виробництво органічної продукції в Україні здійснювалося відповідно до  стандартів, еквівалентних стандартам ЄС та інших країн. Відтак, запуск реєстру операторів означає, що відтепер полиці вітчизняних магазинів будуть наповнюватися органічною продукцією, що виробляється і сертифікується відповідно до законодавства України, та яка маркована українським державним логотипом.

Відомо, що на початку червня цього року Мінагрополітики започаткувало ведення реєстру органів сертифікації.

Тоді, до реєстру органів сертифікації внесено перший орган сертифікації – ТОВ «ОРГАНІК СТАНДАРТ», що успішно пройшов акредитацію у Національному агентстві з акредитації України. Це дозволило йому здійснювати сертифікацію органічного виробництва та обігу органічної продукції відповідно до вимог законодавства України.

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