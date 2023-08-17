В Украине заработал Государственный реестр операторов органической продукции

Первые 4 оператора органической продукции получили сертификаты украинского образца.

В Украине заработал Государственный реестр операторов, осуществляющих производство продукции в соответствии с требованиями законодательства в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции. Об этом сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия.

В реестр уже внесены первые операторы, получившие сертификат, подтверждающий соответствие органического производства и обращения органической продукции требованиям законодательства Украины в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции.

Запуск реестров в сфере органического производства, обращения и маркировки органической продукции – это еще один важный шаг в развитии украинского органического сектора экономики. Ведь до сегодняшнего дня производство органической продукции в Украине осуществлялось в соответствии со стандартами, эквивалентными стандартам ЕС и других стран. Следовательно, запуск реестра операторов означает, что теперь полки отечественных магазинов будут наполняться органической продукцией, производимой и сертифицируемой в соответствии с законодательством Украины и маркированной украинским государственным логотипом.

Известно, что в начале июня этого года Минагрополитики положило начало ведению реестра органов сертификации.

Тогда в реестр органов сертификации внесен первый орган сертификации – ООО «ОРГАНИК СТАНДАРТ», успешно прошедший аккредитацию в Национальном агентстве по аккредитации Украины. Это позволило ему осуществлять сертификацию органического производства и обращения органической продукции в соответствии с требованиями законодательства Украины.

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