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Судья Галина Юровская рассказала о суте принципа разделения власти

13:38, 17 августа 2023
Судья КСУ выступила с докладом для молодежи по приглашению Министерства молодежи и спорта.
Судья Галина Юровская рассказала о суте принципа разделения власти

Судья Конституционного Суда Украины Галина Юровская по приглашению Министерства молодежи и спорта Украины выступила с докладом для молодежи в рамках программы профессионально-образовательного курса «Государство: молодежь важна».

Судья КСУ предложила вниманию студентов доклад по теме «Сдерживание и противовесы: как взаимодействуют 3 ветви власти». Галина Юровская подробно рассказала о важной роли Конституционного Суда как арбитра между тремя ветвями власти в нашей стране.

В своем выступлении она подчеркнула, что «главную роль в уравновешивании ветвей власти играют, безусловно, средства сдерживания, то есть юридические средства, позволяющие каждой ветви власти влиять на сферу функционального назначения других ветвей».

В выступлении судьи КСУ говорилось, в частности, о следующем:

  • суть принципа разделения власти;
  • модели разделения власти в разных странах мира;
  • институты системы «сдерживания и противовесов», воплощенные в Конституции Украины;
  • юридические позиции Конституционного Суда Украины относительно разделения государственной власти, полномочий ВРУ, КМУ, соотношения полномочий Президента Украины и Кабинета Министров Украины, а также юридические позиции КСУ относительно независимости судебной ветви власти;
  • решение конституционных судов других государств, в частности, Молдовы, Словении, Хорватии, Литвы, Польши, Чехии, по указанным вопросам.

Слушатели также имели возможность приобщиться к интерактивному практикуму.

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