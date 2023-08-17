Вимкнення сервісу авторизації id.court.gov.ua ніяк не впливає на авторизацію і роботу Електронного суду

Авторизуватися в Електронному суді можна через веб-портал Дії.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Державному підприємстві «Центр судових сервісів» повідомили, що у зв'язку з наявністю численних скарг на технічні збої, що виникають під час процесу авторизації за допомогою вбудованого методу авторизації, було прийнято рішення про тимчасове призупинення дії цього методу авторизації (через https://id.court.gov.ua/) .

«Просимо вибачення за тимчасові незручності в роботі сервісу авторизації на вебсторінці https://id.court.gov.ua/ інтерфейсу Електронного суду. У зв'язку з наявністю численних скарг на технічні збої, що виникають під час процесу авторизації за допомогою вбудованого методу авторизації, Підприємством було прийнято рішення про тимчасове призупинення дії цього методу авторизації, для подальшого його доопрацювання командою Електронного суду», - сказано у повідомленні.

Авторизуватися для доступу до сервісу Електронного суду можливо за допомогою іd.gov.ua (сервісу електронної ідентифікації користувачів).

Фактично це означає авторизацію через загальний портал Мінцифри – Дія, де доступні до використання різноманітні види особистих ключів.

«Для цього вам необхідно натиснути на відповідну кнопку з написом «Авторизуватись з Id.gov.ua» на вебсторінці сайту», - пояснили у підприємстві.

Фактично це ніяк не впливає на роботу Електронного суду.

Також слід зауважити, що й раніше ці два методи авторизації працювали паралельно. Більше того, власний сервіс авторизації https://id.court.gov.ua/ не працював майже рік, і його увімкнули лише нещодавно на прохання певних користувачів, які не хотіли авторизуватися через «Дію».

Автор: Наталя Мамченко

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