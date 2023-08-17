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У київських школах планують відновити офлайн-навчання: у КМДА повідомили, яка ситуація з укриттями

14:13, 17 серпня 2023
Цьогоріч заплановано облаштування укриттів додатково у 437 закладах освіти.
У київських школах планують відновити офлайн-навчання: у КМДА повідомили, яка ситуація з укриттями

Влада в Києві працює над відновленням офлайн-навчання у школах. Наразі йде робота щодо збільшення кількості укриттів у закладах освіти. Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський, йдеться на сайті КМДА.

За його словами, зараз роботи тривають у 437 закладах.

«Головним і незмінним пріоритетом міської влади залишається безпека учасників освітнього процесу. Місто продовжує підготовку до нового навчального року. Спеціальні комісії проводять моніторинг укриттів і приміщень всіх закладів освіти щодо можливості їхнього використання як найпростіших укриттів. Відповідно складають акти оцінки об’єктів.

Із метою покращення умов перебування учасників освітнього процесу, а також збільшення кількості місць у найпростіших укриттях у 2023 році виконуються роботи у 437 закладах освіти. Нам важливо відновити офлайн-навчання в київських школах, тому міська влада продовжує збільшувати кількість укриттів, аби уберегти дітей та вчителів», – наголосив Мондриївський.

Також він додав, що на створення безпечного освітнього простору відповідно до міської програми «Безпечне освітнє середовище» виділено понад пів мільярда гривень.

Повідомляється, що додатково передбачені кошти на капітальні ремонти укриттів у закладах загальної середньої освіти в сумі 116 млн грн. А саме: за рахунок державної субвенції – 81 млн грн та місцевого бюджету – 35 млн грн. У підсумку в найпростіших укриттях шкіл покращать умови перебування учасників освітнього процесу, а також збільшать кількість місць.

Нагадаємо, що з 1 вересня в школах України діятимуть три формати навчання. 

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