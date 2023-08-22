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Регистрация нотариусов в ЕСИТС: что важно знать

16:07, 22 августа 2023
Нотариусам разъяснили вопрос регистрации в ЕСИТС и указали на некоторые особенности.
Регистрация нотариусов в ЕСИТС: что важно знать

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» разъяснило вопрос регистрации нотариусов в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе. Об этом говорится на Facebook-странице ГП.

Отмечается, что в соответствии с нормами процессуального законодательства Украины нотариусы должны были зарегистрироваться в ЕСИТС с начала функционирования системы или отдельно внедренной ее подсистемы, что обеспечивает такую возможность, то есть с 05.10.2021 (согласно опубликованному Высшим советом правосудия объявлением в газете «Голос Украины» от 04.09.2021 № 168 (7668) о начале функционирования трех подсистем ЕСИТС: Электронный кабинет, Электронный суд и подсистемы видеоконференцсвязи).

Вместе с тем, субъекты властных полномочий, которые по закону обязаны зарегистрировать официальные электронные адреса в ЕСИТС, медлили с исполнением своей обязанности, поэтому Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 3200-IX, содержащий уже достаточно рычагов и стимулов побуждения таких субъектов к регистрации в ЕСИТС.

«Важный момент: Закон №3200-IX вступал в силу с 21.07.2023 года, но вводится в действие через 90 дней со дня его опубликования (т.е. с 21.10.2023).

Дополнительно: процедура обязательной регистрации юридических лиц (частной формы собственности) в ЕСИТС начнет действовать через 7 месяцев со дня опубликования этого Закона (т.е. с 21.02.2024).

Для всех нотариусов и юридических лиц в Украине эта информация чрезвычайно важна для своевременной и успешной работы в новой судебной информационно-телекоммуникационной системе», - говорится в сообщении.

Ранее в Минюсте предоставили разъяснение относительно регистрации нотариусов в ЕСИТС.

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