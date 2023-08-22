Со дня, следующего за днем расторжения договора, на рассроченные (отложенные) суммы, оставшиеся не уплаченными, начисляются пеня и штраф.

Налоговая служба в Одесской области сообщает, что будет за несвоевременную уплату рассроченной суммы налогового долга.

В соответствии с пп. 100.12.2 НКУ в случае, если налогоплательщик нарушает условия погашения рассроченного денежного обязательства или налогового долга или отсроченного денежного обязательства или налогового долга, то договоры о рассрочке (отсрочке) могут быть досрочно расторгнуты по инициативе контролирующего органа.

Пунктом 4.6 разд. IV Порядка рассрочки (отсрочки) денежных обязательств (налогового долга) налогоплательщиков, утвержденного приказом Министерства доходов и сборов Украины от 10.10.2013 №574, определено, что со дня, следующего за днем расторжения договора, на рассроченные (отсроченные) суммы, оставшимися не уплаченными, начисляются пеня и штраф в размерах, предусмотренных НКУ.

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