Украина инициировала создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными

Как отметил Андрей Юсов, в истории международного права подобный инструмент уже трижды применялся.

Источник фото: loda.gov.ua

Украина инициирует создание смешанных медицинских комиссий для обмена пленными.

«Украина объявляет и создает еще один дополнительный инструмент, который позволит возвращать из плена государства-агрессора наших пленных защитников, тяжелобольных, а также тяжелораненых. Также этот инструмент позволит и государству-агрессору возвращать своих тяжелобольных и раненых», — сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Андрей Юсов.

Смешанные медицинские комиссии создаются в соответствии с Женевскими конвенциями 1949 года. В комиссию вовлекаются три врача: один врач от страны, которая удерживает военнопленных, и два врача от нейтральных стран.

Как отметил Андрей Юсов, в истории международного права подобный инструмент уже трижды применялся.

Ранее мы писали, как получить справку о пребывании военного в плену.

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