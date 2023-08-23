Наказание в виде ареста будут применять только к военнослужащим

Наказание в виде ареста планируется применять только к военнослужащим. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты, который планируют одобрить в целом как закон.
Так, ко второму чтению в новой редакции изложена статья 60 УК «Арест». Его будут применять только к военнослужащим.
«Наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и устанавливается сроком от одного до шести месяцев. Арест не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет», - предлагают определить авторы.
Напомним, в действующей статье 60 УК определено, что наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного в условиях изоляции и устанавливается на срок от одного до шести месяцев, а военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.
В Уголовно-исполнительном кодексе из перечня учреждений исполнения наказаний исключат арестные дома, а также отменят часть главы, регулирующую исполнение наказания в виде ареста.
Однако изменениями в УК к видам наказаний за преступления отнесут пробационный надзор.
При этом его отнесут к основным видам наказаний: «Основными наказаниями являются общественные работы, исправительные работы, служебные ограничения для военнослужащих, пробационный надзор, арест, ограничение свободы, содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы».
В УК появится новая статья 59-1 «Пробационный надзор».
В соответствии с ней наказание в виде пробационного надзора состоит в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.
Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности:
- периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации
- сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы
- не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.
Суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности:
- использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;
- соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничении общения, передвижении и проведении досуга;
- трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации как безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);
- выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;
- пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.
Обязанность использовать электронное средство контроля и надзора устанавливается судом сроком от одного месяца до одного года.
Пробационный надзор назначается на срок от одного до 5 лет.
Пробационный надзор не назначается лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное преступление.
Вносятся изменения в статью 72, регулирующую правила составления наказаний и зачисление срока предварительного заключения. Теперь она будет также регулировать зачисление домашнего ареста.
А именно, касается изменений:
- Одному дню лишения свободы будут соответствовать два дня пробационного надзора.
- Одному дню содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или аресту будут соответствовать два дня пробационного надзора.
- Одному дню ограничения свободы будет соответствовать один день пробационного надзора.
- Домашний арест будет засчитываться судом в срок наказания по правилам, предусмотренным в части 1 ст. 72 исходя из такого их соотношения – три дня круглосуточного домашнего ареста соответствуют одному дню лишения свободы.
Также вносятся изменения в ст. 76, которая устанавливает обязанности, возлагаемые судом на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием.
А именно на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием, суд возлагает обязанности, предусмотренные частью 3 (сейчас – второй), необходимые и достаточные для его исправления с учетом степени тяжести совершенного преступления, лица виновного и смягчающих обстоятельств; отягчают наказание.
Соответствующие изменения по введению в качестве наказания пробационного надзора вносятся и в статьи УК, регулирующие виды наказаний для несовершеннолетних (ст. 98).
Статья 101 (сейчас – арест, то есть, содержании несовершеннолетнего, который на момент вынесения приговора достиг 16 лет, в условиях изоляции в специально приспособленных учреждениях сроком от 15 до 45 суток) будет изложена в новой редакции и вместо ареста будет предусматриваться для несовершеннолетних пробаций.
«Пробационный надзор за относится к несовершеннолетним в соответствии со статьей 59-1 настоящего Кодекса. Пробационный надзор в отношении несовершеннолетних назначается на срок от одного до двух лет», - предлагают авторы.
Со дня вступления в силу этого нового закона осужденным, отбывающим наказание в виде ареста в арестных домах, заменят неотбытую часть наказания другим видом наказания в соответствии со статьей 72 УК, изменения к которой мы описывали выше.
Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.
В статье 389 УК установят, что уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора – наказывается ограничением свободы сроком до трех лет.
Раньше мы подробно описывали данный законопроект.
Автор: Наталья Мамченко
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.