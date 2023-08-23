Наказание в виде ареста будут применять только к военнослужащим

Арест как вид наказания останется только для военнослужащих.

Наказание в виде ареста планируется применять только к военнослужащим. Соответствующие изменения предусмотрены законопроектом 9185 о внесении изменений в Уголовный, Уголовный процессуальный кодекс и другие законодательные акты, который планируют одобрить в целом как закон.

Так, ко второму чтению в новой редакции изложена статья 60 УК «Арест». Его будут применять только к военнослужащим.

«Наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного военнослужащего в условиях изоляции на гауптвахте и устанавливается сроком от одного до шести месяцев. Арест не применяется к беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до семи лет», - предлагают определить авторы.

Напомним, в действующей статье 60 УК определено, что наказание в виде ареста заключается в содержании осужденного в условиях изоляции и устанавливается на срок от одного до шести месяцев, а военнослужащие отбывают арест на гауптвахте.

В Уголовно-исполнительном кодексе из перечня учреждений исполнения наказаний исключат арестные дома, а также отменят часть главы, регулирующую исполнение наказания в виде ареста.

Однако изменениями в УК к видам наказаний за преступления отнесут пробационный надзор.

При этом его отнесут к основным видам наказаний: «Основными наказаниями являются общественные работы, исправительные работы, служебные ограничения для военнослужащих, пробационный надзор, арест, ограничение свободы, содержание в дисциплинарном батальоне военнослужащих, лишение свободы на определенный срок, пожизненное лишение свободы».

В УК появится новая статья 59-1 «Пробационный надзор».

В соответствии с ней наказание в виде пробационного надзора состоит в ограничении прав и свобод осужденного, определенных законом и установленных приговором суда, с применением надзорных и социально-воспитательных мер без изоляции от общества.

Суд возлагает на осужденного к пробационному надзору следующие обязанности:

периодически являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации

сообщать уполномоченный орган по вопросам пробации об изменении своего места жительства, работы или учебы

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Суд может возложить на осужденного к пробационному надзору обязанности:

использовать электронное средство контроля и надзора и проживать по указанному в решении суда адресу;

соблюдать установленные судом требования о совершении определенных действий, ограничении общения, передвижении и проведении досуга;

трудоустроиться или по направлению уполномоченного органа по пробации обратиться в органы государственной службы занятости для регистрации как безработного и трудоустроиться, если ему будет предложена должность (работа);

выполнять мероприятия, предусмотренные пробационной программой;

пройти курс лечения от наркотической, алкогольной зависимости, расстройств психики и поведения вследствие употребления психоактивных веществ или заболевания, представляющего опасность для здоровья других лиц.

Обязанность использовать электронное средство контроля и надзора устанавливается судом сроком от одного месяца до одного года.

Пробационный надзор назначается на срок от одного до 5 лет.

Пробационный надзор не назначается лицам, которые во время отбывания этого вида наказания совершили уголовное преступление.

Вносятся изменения в статью 72, регулирующую правила составления наказаний и зачисление срока предварительного заключения. Теперь она будет также регулировать зачисление домашнего ареста.

А именно, касается изменений:

Одному дню лишения свободы будут соответствовать два дня пробационного надзора.

Одному дню содержания в дисциплинарном батальоне военнослужащих или аресту будут соответствовать два дня пробационного надзора.

Одному дню ограничения свободы будет соответствовать один день пробационного надзора.

Домашний арест будет засчитываться судом в срок наказания по правилам, предусмотренным в части 1 ст. 72 исходя из такого их соотношения – три дня круглосуточного домашнего ареста соответствуют одному дню лишения свободы.

Также вносятся изменения в ст. 76, которая устанавливает обязанности, возлагаемые судом на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием.

А именно на лицо, освобожденное от отбывания наказания с испытанием, суд возлагает обязанности, предусмотренные частью 3 (сейчас – второй), необходимые и достаточные для его исправления с учетом степени тяжести совершенного преступления, лица виновного и смягчающих обстоятельств; отягчают наказание.

Соответствующие изменения по введению в качестве наказания пробационного надзора вносятся и в статьи УК, регулирующие виды наказаний для несовершеннолетних (ст. 98).

Статья 101 (сейчас – арест, то есть, содержании несовершеннолетнего, который на момент вынесения приговора достиг 16 лет, в условиях изоляции в специально приспособленных учреждениях сроком от 15 до 45 суток) будет изложена в новой редакции и вместо ареста будет предусматриваться для несовершеннолетних пробаций.

«Пробационный надзор за относится к несовершеннолетним в соответствии со статьей 59-1 настоящего Кодекса. Пробационный надзор в отношении несовершеннолетних назначается на срок от одного до двух лет», - предлагают авторы.

Со дня вступления в силу этого нового закона осужденным, отбывающим наказание в виде ареста в арестных домах, заменят неотбытую часть наказания другим видом наказания в соответствии со статьей 72 УК, изменения к которой мы описывали выше.

Закон вступит в силу через 6 месяцев со дня, следующего за днем его опубликования.

В статье 389 УК установят, что уклонение осужденного от отбывания наказания в виде пробационного надзора – наказывается ограничением свободы сроком до трех лет.

Раньше мы подробно описывали данный законопроект.

Автор: Наталья Мамченко

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