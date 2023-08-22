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Суд отменил частные права на гидросооружение на Оболонской набережной Киева

22:20, 22 августа 2023
Прокуратура выявила факты незаконной регистрации физическим лицом и коммерческой организацией вещных прав на это сооружение.
Суд отменил частные права на гидросооружение на Оболонской набережной Киева
Фото: Киевская городская прокуратура
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Киевская городская прокуратура через суд отменила регистрацию прав за физическим лицом и коммерческой организацией на гидротехническое сооружение площадью более 4 тыс. кв. м в Оболонском районе столицы.

Это сооружение расположено вдоль парка «Наталка», на полуострове Собачье Гирло, на острове Оболонский и в пределах прибрежных полос других водных объектов в столице. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Прокуратура выявила факты незаконной регистрации за физическим лицом и коммерческой организацией вещных прав на это сооружение, которое в силу закона может быть приобретено исключительно Киевским городским советом.

В целях восстановления прав территориальной общины прокуратура обратилась в Оболонский районный суд г. Киева с исковым заявлением об отмене государственной регистрации прав на указанное имущество за физическим и юридическим лицами.

Благодаря активной и последовательной позиции Киевской городской прокуратуры решением Оболонского районного суда города Киева иск прокурора удовлетворен. Указанное решение суда выполнено – отменена незаконная регистрация права собственности на указанное недвижимое имущество.

В настоящее время исполнено 4 аналогичных судебных решения по искам органов Киевской городской прокуратуры, отменены незаконные регистрации и прекращены имущественные права на гидротехнические сооружения общей площадью почти 8 тыс. кв. м.

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