Суд скасував приватні права на гідроспоруду на Оболонській набережній Києва

Прокуратура виявила факти незаконної реєстрації за фізичною особою та комерційною організацією речових прав на цю споруду.

Фото: Київська міська прокуратура

Київська міська прокуратура через суд скасувала реєстрацію речових прав за фізичною особою та комерційною організацією на гідротехнічну споруду площею понад 4 тис. кв. м в Оболонському районі столиці.

Ця споруда розташована уздовж парку «Наталка», на півострові Собаче Гирло, на острові Оболонський та в межах прибережних смуг інших водних об’єктів у столиці. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Прокуратура виявила факти незаконної реєстрації за фізичною особою та комерційною організацією речових прав на цю споруду, яка в силу закону може бути набута виключно Київською міською радою.



З метою поновлення прав територіальної громади прокуратура звернулась до Оболонського районного суду м. Києва із позовною заявою про скасування державної реєстрації речових прав на вказане майно за фізичною та юридичною особами.



Завдяки активній та послідовній позиції Київської міської прокуратури рішенням Оболонського районного суду міста Києва позов прокурора задоволено. Вказане рішення суду виконано – скасовано незаконну реєстрацію права власності на зазначене нерухоме майно.



Наразі виконано 4 аналогічних судових рішення за позовами органів Київської міської прокуратури, скасовано незаконні реєстрації та припинено майнові права на гідротехнічні споруди загальною площею майже 8 тис. кв. м.

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