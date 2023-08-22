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Як оформити довіреність на отримання пенсії під час війни: роз’яснення

15:47, 22 серпня 2023
Українцям відповіли на головні питання щодо оформлення довіреності на отримання пенсії під час війни.
Як оформити довіреність на отримання пенсії під час війни: роз’яснення

Східне міжрегіональне управління Міністерства юстиції пояснило, як оформити довіреність на отримання пенсії під час війни. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Згідно з чинним законодавством довіреність на отримання пенсії посвідчується нотаріусом або уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, де немає нотаріуса. Якщо мова про військовослужбовця або іншу особу, яка перебуває на лікуванні у госпіталі, санаторії та іншому військово-лікувальному закладі, довіреність може бути посвідчена начальником цього закладу, його заступником з медичної частини, старшим або черговим лікарем. Якщо йдеться про члена родини військовослужбовця, то документ може посвідчити його командир (начальник) частини, з’єднання, установи або закладу. Водночас для людини, що перебуває в місці позбавлення волі, може посвідчити тамтешній начальник.

Що обов’язково зазначається в документі?

Як правило, в довіреності вказується:

місце та дата складання;

строк дії;

відомості про довірителя та представника: прізвище, ім’я, по батькові, адреса;

обсяг повноважень представника (чітко визначений перелік юридичних дій, які повірений може вчиняти від імені довірителя).

Довіреність без зазначення дати її вчинення вважається недійсною.

Який строк дії довіреності та чи можна її скасувати достроково?

Термін дії довіреності визначає сам довіритель, наприклад, один, три чи п‘ять років.

Варто зазначити, що особа, яка видала довіреність, має право скасувати її в будь-який час, після чого повідомити про це того, кому доручали отримання пенсії, та установу, що її видає.

Скільки вартує послуга для військовослужбовців?

Військовослужбовці звільняються від сплати коштів за реєстрацію довіреності, посвідченої особою, яка в умовах воєнного стану відповідно до законодавства має право її посвідчувати, у Єдиному реєстрі з видачею про це витягу.

Зразок довіреності на отримання пенсії можна завантажити за посиланням.

Раніше ми писали, що у Пенсійному фонді повідомили, на які доплати можуть розраховувати пенсіонери від 70 років.

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