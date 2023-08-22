Побив військового та забрав у нього зброю: на Тернопільщині затримали зловмисника

Зловмисником виявився місцевий 42-річний рецидивіст.

Фото: поліція

На Тернопільщині затримали зловмисника, який побив військовослужбовця та забрав у нього зброю. Про це повідомляє пресслужба поліції.

"На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що у лісосмузі лежить побитий військовослужбовець. Потерпілого з численними травмами голови доправили до лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зловмисником виявився місцевий 42-річний рецидивіст, що вже був судимий за насильницькі злочини.

Поліцейські врятували від нього ще й співмешканку та двох її малолітніх дітей, які перебували разом з ним у помешканні, а також вилучили зброю, бронежилет та інші викрадені речі військового.

За фактом скоєного розпочато кримінальне провадження. Дебоширу загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років з конфіскацією майна.

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