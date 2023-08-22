Избил военного и забрал у него оружие: в Тернопольской области задержали злоумышленника

Злоумышленником оказался местный 42-летний рецидивист.

На Тернопольщине задержан злоумышленник, который избил военнослужащего и забрал у него оружие. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"На линию 102 поступило сообщение о том, что в лесополосе лежит избитый военнослужащий. Пострадавшего с многочисленными травмами головы доставили в больницу", - говорится в сообщении.

Злоумышленником оказался местный 42-летний рецидивист, уже судимый за насильственные преступления.

Полицейские спасли от него еще и сожительницу и двух ее малолетних детей, которые находились вместе с ним в доме, а также изъяли оружие, бронежилет и другие похищенные вещи военного.

По факту совершенного начато уголовное производство. Дебоширу грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.

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