Избран председатель Гадячского райсуда Полтавской области

Суд возглавила Людмила Максименко.

Во вторник, 22 августа, состоялось собрание судей Гадячского районного суда Полтавской области, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам тайного голосования председателем Гадячского районного суда Полтавской области избрана судья Максименко Людмила Валентиновна.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Радеховского районного суда Львовской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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