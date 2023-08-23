В Киеве определили структуру нового учебного года – как будут продолжаться семестры и когда каникулы

Обучение в столичных школах продлится с 1 сентября по 31 мая

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Городские власти определили структуру нового, 2023/2024, учебного года.

Как сообщили в КГГА:

I семестр продлится с 1 сентября по 22 декабря 2023 года;

ІІ семестр – с 8 января по 31 мая 2024 года.

Последние звонки прозвучат в школах 31 мая. А компенсаторные занятия для преодоления образовательных потерь и образовательных разрывов, аттестация и другие мероприятия, предусмотренные образовательной программой, могут продолжаться до 28 июня 2024 года.

Осенние каникулы запланированы с 23 по 29 октября 2023 года. Зимние – с 23 декабря 2023 года по 7 января 2024 года. А весенние каникулы продлятся с 25 по 31 марта 2024 года.

Для учащихся первых классов дополнительные недельные каникулы запланированы с 19 по 25 февраля 2024 года.

«Новый учебный год в столице традиционно стартует 1 сентября и продлится в целом до 28 июня 2024 года – с перерывами на каникулы, аттестацию и проведением компенсаторных занятий.

Мы будем учитывать ситуацию с безопасностью в условиях военного положения и другие факторы, которые могут повлиять на организацию образовательного процесса, и, при необходимости, будем вносить изменения в структуру учебного года», – отметил заместитель главы КГГА Валентин Мондриевский.

По его словам, формат, в котором будет работать школа, каждое учебное заведение будет выбирать самостоятельно, консультируясь с родителями учеников. Решение о внедрении очного, дистанционного или смешанного форматов обучения будет приниматься на заседаниях педагогических советов с учетом норм безопасности и пожеланий родителей учеников.

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