Обрано голову Гадяцького райсуду Полтавської області

Суд очолила Людмила Максименко.

У вівторок, 22 серпня, відбулися збори суддів Гадяцького районного суду Полтавської області, на порядок денний яких було винесено питання щодо обрання голови суду. Про це повідомляє пресслужба судової установи.

За результатами таємного голосування головою Гадяцького районного суду Полтавської області обрано суддю Максименко Людмилу Валентинівну.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що обрано голову Радехівського районного суду Львівської області.

Також обрано голову Снятинського районного суду Івано-Франківської області.

Крім цього, ми писали, що обрали голову Оболонського районного суду міста Києва.

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