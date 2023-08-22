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Избран председатель Радеховского районного суда Львовской области

11:09, 22 августа 2023
Суд возглавила Орислава Семенишин.
Избран председатель Радеховского районного суда Львовской области
Фото: Радеховский районный суд Львовской области

В Радеховском районном суде Львовской области состоялось собрание судей, на повестку дня которого был вынесен вопрос об избрании председателя суда. Об этом сообщает пресс-служба судебного учреждения.

По результатам голосования председателем Радеховского районного суда Львовской области избрана судья Орислава Семенишин.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда избирается на должность сроком на три года, но не более срока полномочий судьи.

Ранее мы писали, что избран председатель Ананьевского райсуда Одесской области.

Также избран председатель Снятинского районного суда Ивано-Франковской области.

Еще мы писали, что избрали главу Оболонского районного суда города Киева.

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