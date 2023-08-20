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  1. В Україні

У Пенсійному фонді повідомили, на які доплати можуть розраховувати пенсіонери від 70 років

19:40, 20 серпня 2023
Пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень.
У Пенсійному фонді повідомили, на які доплати можуть розраховувати пенсіонери від 70 років

У Пенсійному фонді нагадали, що українці після досягнення певного віку мають право не лише на пенсію, а й на надбавки до основної виплати. Йдеться про пенсіонерів від 70 років.

Крім віку, є ще умова отримання доплати. 

Так, право на доплату мають ті громадяни, загальний розмір яких пенсії не перевищує 10 340,35 грн (це розмір середньої заробітної плати в Україні, який застосовується для обчислення пенсії за 2020 рік). Саме із 2020 року пенсіонерам почали доплачувати за вік.

З 1 квітня 2020 року особам, які досягли 80 років, встановлюється доплата до пенсії у розмірі до 500 гривень, але внаслідок весняної індексації у 2022 році ця сума зросла до 570 гривень. При індексації у березні 2023 року ця доплата не переглядалася та залишилася на колишньому рівні.

Також з 1 жовтня 2022 року пенсіонерам, яким виповнилося від 70 до 75 років, встановлено щомісячну компенсаційну доплату до пенсії у розмірі до 300 гривень.

Не оминули і пенсіонерів віком від 75 років. Їм доплату в сумі 456 гривень встановлено з жовтня 2021 року.

Раніше повідомлялося, чи буде польський стаж роботи враховано при призначенні пенсії в Україні. 

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