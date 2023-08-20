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  1. В Україні

Серед затриманих – троє посадовців військкоматів: СБУ заблокувала 7 схем ухилення від мобілізації

15:42, 20 серпня 2023
Вартість таких «послуг» залежала від різновиду «схеми» та терміновості, і становила до $9 тисяч.
Серед затриманих – троє посадовців військкоматів: СБУ заблокувала 7 схем ухилення від мобілізації
Фото: СБУ

Служба безпеки України повідомляє про ліквідацію семи схем ухилення від мобілізації в різних регіонах країни. 

Зазначається, що до організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб, серед яких є посадовці військкоматів та військово-лікарських комісій.

За даними СБУ, вони  «допомагали» потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про «незадовільний» стан здоров’я, або ж нібито перевезення іноземної гумдопомоги.

«Послуги» коштували до $9 тис. Сума залежала від різновиду «схеми» і терміновості «замовлення».

У Києві затримали двох ділків, які продавали ухилянтам фіктивні довідки медико-соціальної експертної комісії про присвоєння груп інвалідності.

На Одещині  «на гарячому» затримали посадовця місцевого військкомату, який вимагав гроші з призовників.

За 5 тисяч доларів він обіцяв молодикам «організувати» підроблені медичні документи щодо непридатності до військової служби за станом здоров’я.

У Тернополі затримали ще одного посадовця військкомату. Разом із трьома спільниками він «торгував» фальшивими документами про «списання» з військового обліку.

У Миколаєві спіймали ділка, який пропонував місцевому жителю своє сприяння в ухиленні від мобілізації.

На Харківщині викрили двох посадовців медичних установ, які «штампували» фейкові довідки про непридатність до військової служби і продавали їх.

У Рівненській області заблоковано ще один канал нелегальної міграції потенційних призовників. Його організували власники трьох автопідприємств, які оформляли ухилянтів як водіїв міжнародних рейсів.

На Буковині викрили і зупинили водія вантажного автомобіля, який приховано намагався вивезти за кордон 4-х місцевих жителів призовного віку.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

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