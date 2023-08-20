Среди задержанных – трое чиновников военкоматов: СБУ заблокировала 7 схем уклонения от мобилизации

Стоимость таких «услуг» зависела от разновидности «схемы» и срочности, и составляла до $9 тысяч.

Фото: СБУ

Служба безопасности Украины сообщает о ликвидации семи схем уклонения от мобилизации в разных регионах страны.

Отмечается, что к организации сделок причастны более 10 человек, среди которых есть чиновники военкоматов и военно-врачебных комиссий.

По данным СБУ, они «помогали» потенциальным призывникам избежать военной службы на основании поддельных документов о «неудовлетворительном» состоянии здоровья, или якобы перевозки иностранной гумпомощи.

«Услуги» стоили до $9 тыс. Сумма зависела от разновидности «схемы» и срочности «заказа».

В Киеве задержаны два дельца, которые продавали уклонистам фиктивные справки медико-социальной экспертной комиссии о присвоении групп инвалидности.

В Одесской области «на горячем» задержали чиновника местного военкомата, который требовал деньги с призывников.

За 5 тысяч долларов он обещал молодым людям «организовать» поддельные медицинские документы о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В Тернополе задержан еще один чиновник военкомата. Вместе с тремя сообщниками он «торговал» фальшивыми документами о «списании» с военного учета.

В Николаеве поймали дельца, предлагавшего местному жителю свое содействие в уклонении от мобилизации.

В Харьковской области разоблачили двух должностных лиц медицинских учреждений, которые «штамповали» фейковые справки о непригодности к военной службе и продавали их.

В Ровенской области заблокирован еще один канал нелегальной миграции потенциальных призывников. Его организовали владельцы трех автопредприятий, которые оформляли уклонистов в качестве водителей международных рейсов.

На Буковине разоблачили и остановили водителя грузового автомобиля, который скрыто пытался вывезти за границу 4-х местных жителей призывного возраста.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

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