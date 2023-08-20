Главный вопрос — F-16: Зеленский прибыл в Нидерланды

20 августа Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и командой прибыли с визитом в Нидерланды. Об этом глава государства сообщил в Телеграм.
Главный вопрос, который будут обсуждать - поставки Украине современных истребителей F-16.
"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте", - сообщил Президент.
Также на повестке дня:
- глобальный саммит мира;
- Формула мира;
- привлечения страны-террориста рф к ответственности.
Накануне Президент приезжал в Швецию.
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