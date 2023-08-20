Главный вопрос — F-16: Зеленский прибыл в Нидерланды

Владимир Зеленский вместе с первой леди и командой после визита в Швецию прибыли в Нидерланды.

Фото: Офис Президента

20 августа Президент Владимир Зеленский вместе с супругой Еленой и командой прибыли с визитом в Нидерланды. Об этом глава государства сообщил в Телеграм.

Главный вопрос, который будут обсуждать - поставки Украине современных истребителей F-16.

"Вместе с первой леди и командой прибыли в Нидерланды. Впереди, как всегда, предметные переговоры с господином премьер-министром Марком Рютте", - сообщил Президент.

Также на повестке дня:

глобальный саммит мира;

Формула мира;

привлечения страны-террориста рф к ответственности.

Накануне Президент приезжал в Швецию.

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