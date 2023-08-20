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Как позаботиться о безопасности жилья, если вас длительное время нет дома

20:02, 20 августа 2023
Советы от Патрульной полиции о том, как позаботиться о безопасности жилья в такой период.
Как позаботиться о безопасности жилья, если вас длительное время нет дома
Изображение: freepik.com

Каких действий безопасности следует придерживаться в случае, если вы уехали на выходные или в отпуск и вас длительное время нет дома.

В Патрульной полиции опубликовали несколько советов о том, как позаботиться о безопасности жилья в такой период.

Гражданам советуют:

  • по возможности установить сигнализацию (в настоящее время существуют варианты от недорогих автономных GSM модулей до профессиональных охранных систем). Имитация такой сигнализации также может отпугнуть воров;
  • защитить жилище от незваных гостей также могут надежные двери и комбинация замков разного типа;
  • не оставлять окна, форточки и балконные двери открытыми и закрывать шторы;
  • при непродолжительном отсутствии оставить свет или установить таймер на его включение;
  • предупредить соседей, которым доверяете, чтобы забирали рекламные листовки из двери и следили за подозрительной активностью;
  • не хранить дома ценные вещи, а если они есть, то не рассказывать о них первому попавшемуся, а для документов лучше приобрести сейф.

В то же время гражданам советуют быть хорошими соседями и в случае, если заметили подозрительных лиц или подозрительные активности возле жилищ соседей или в них, сообщать на 102.

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