Как позаботиться о безопасности жилья, если вас длительное время нет дома

Советы от Патрульной полиции о том, как позаботиться о безопасности жилья в такой период.

Изображение: freepik.com

Каких действий безопасности следует придерживаться в случае, если вы уехали на выходные или в отпуск и вас длительное время нет дома.

В Патрульной полиции опубликовали несколько советов о том, как позаботиться о безопасности жилья в такой период.

Гражданам советуют:

по возможности установить сигнализацию (в настоящее время существуют варианты от недорогих автономных GSM модулей до профессиональных охранных систем). Имитация такой сигнализации также может отпугнуть воров;

защитить жилище от незваных гостей также могут надежные двери и комбинация замков разного типа;

не оставлять окна, форточки и балконные двери открытыми и закрывать шторы;

при непродолжительном отсутствии оставить свет или установить таймер на его включение;

предупредить соседей, которым доверяете, чтобы забирали рекламные листовки из двери и следили за подозрительной активностью;

не хранить дома ценные вещи, а если они есть, то не рассказывать о них первому попавшемуся, а для документов лучше приобрести сейф.

В то же время гражданам советуют быть хорошими соседями и в случае, если заметили подозрительных лиц или подозрительные активности возле жилищ соседей или в них, сообщать на 102.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.