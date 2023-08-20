Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Для боротьби з ухиленням від сплати податків: Україна буде обмінюватися даними з податковими органами 100 держав світу

Данило Гетманцев розповів, що отримання від партнерів дозволить підвищити ефективність контролю за декларуванням активів та доходів та посилити боротьбу з ухиленням від сплати податків.

Верховна Рада змінить умови відпусток і грошового забезпечення військових, рятувальників і поліцейських

Зокрема змінюються умови надання військовослужбовцям відпусток під час воєнного стану.

Роздуми про оптимізацію функціонування судової системи: концептуалізація підходів VS рухи заради рухів

Варто зосередитись на заходах, які дозволять шляхом більш ефективного використання ресурсів (зокрема, кадрових) наявної і функціонуючої судової системи підвищити коефіцієнт її корисної дії та запропонувати суспільству розумні інтенсивні альтернативи екстенсивним революційним трансформаціям, пам’ятаючи, що незбалансоване переважання змінюваності над спадковістю (мутація) може бути не менш шкідливою, аніж незбалансована домінація спадковості над потребою у змінах (застій).

Арахамія і Третьякова внесли законопроект про грошове забезпечення військових та поліцейських

Зокрема, пропонується встановити умови, за яких військовослужбовцям, що звільняються, виплачується одноразова грошова допомога.

Суддя Верховного Суду Віктор Стрільчук звільнився у відставку

Віктор Стрільчук здійснював правосуддя більше 30 років.

  1. В Україні

Як подбати про безпеку житла, якщо вас тривалий час немає вдома

20:02, 20 серпня 2023
Поради від Патрульної поліції про те, як подбати про безпеку житла в такий період.
Як подбати про безпеку житла, якщо вас тривалий час немає вдома
Зображення: freepik.com

Яких безпековий дій варто притримуватися у випадку, якщо ви поїхали на вихідні чи у відпустку і вас тривалий час немає вдома.

У Патрульній поліції опублікували кілька порад про те, як подбати про безпеку житла в такий період.

Громадянам рядять:

  • за можливості встановити сигналізацію (наразі існують варіанти від недорогих автономних GSM модулів до професійних охоронних систем). Імітація такої сигналізації також може відлякати крадіїв;
  • захистити оселю від непроханих гостей також можуть надійні двері та комбінація замків різного типу;
  • не залишати вікна, кватирки та балконні двері відчиненими та закривати штори;
  • під час нетривалої відсутності залишити світло, або встановити таймер на його ввімкнення;
  • попередити сусідів, яким довіряєте, щоб забирали рекламні листівки з дверей та стежили за підозрілою активністю;
  • не зберігати вдома цінні речі, а якщо вони є, то не розповідати про них першому-ліпшому, а для документів краще придбати сейф.

Водночас громадянам радять бути добрими сусідами і у випадку, якщо помітили підозрілих осіб чи підозрілі активності біля осель сусідів чи у них, повідомляти на 102.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.
Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Єгор Краснов
    Єгор Краснов
    член Ради суддів України, суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Олександр Трембач
    Олександр Трембач
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Наталія Безименна
    Наталія Безименна
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду
  • Богдана Гедз
    Богдана Гедз
    суддя Залізничного районного суду м. Львова
  • Сергій Каракашьян
    Сергій Каракашьян
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва