Як подбати про безпеку житла, якщо вас тривалий час немає вдома

Поради від Патрульної поліції про те, як подбати про безпеку житла в такий період.

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Яких безпековий дій варто притримуватися у випадку, якщо ви поїхали на вихідні чи у відпустку і вас тривалий час немає вдома.

У Патрульній поліції опублікували кілька порад про те, як подбати про безпеку житла в такий період.

Громадянам рядять:

за можливості встановити сигналізацію (наразі існують варіанти від недорогих автономних GSM модулів до професійних охоронних систем). Імітація такої сигналізації також може відлякати крадіїв;

захистити оселю від непроханих гостей також можуть надійні двері та комбінація замків різного типу;

не залишати вікна, кватирки та балконні двері відчиненими та закривати штори;

під час нетривалої відсутності залишити світло, або встановити таймер на його ввімкнення;

попередити сусідів, яким довіряєте, щоб забирали рекламні листівки з дверей та стежили за підозрілою активністю;

не зберігати вдома цінні речі, а якщо вони є, то не розповідати про них першому-ліпшому, а для документів краще придбати сейф.

Водночас громадянам радять бути добрими сусідами і у випадку, якщо помітили підозрілих осіб чи підозрілі активності біля осель сусідів чи у них, повідомляти на 102.

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