Під москвою сталася пожежа на складі інтернет-магазину Ozon

У Підмосков'ї спалахнула пожежа на складі.

Джерело фото:ЗМІ

У Подольську (московська область) сталася пожежа на складі маркетплейсу Ozon на площі 375 квадратних метрів.

Про це повідомляє «Укрінформ» з посиланням на росЗМІ.

«Надійшло повідомлення про спалах на складі Ozon. Пожежа на площі 375 кв. м сталася у 6-поверховій будівлі, спостерігається дим з-під покрівлі. Проведено евакуацію співробітників», – заявили в міністерстві надзвичайний ситуацій країни-агресора.

Також у ЗМІ пишуть, що до місця пожежі прямують фахівці для проведення вимірів гранично допустимої концентрації шкідливих речовин у повітрі.

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