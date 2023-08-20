Под москвой произошел пожар на складе интернет-магазина Ozon

В Подмосковье вспыхнул пожар на складе.

Источник фото: СМИ

В Подольске (московская область) произошел пожар на складк маркетплейса Ozon на площади 375 квадратных метров.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на росСМИ.

«Поступило сообщение о возгорании на складе Ozon. Пожар на площади 375 кв. м произошло в 6-этажном здании, наблюдается дым из-под кровли. Проведена эвакуация сотрудников», – заявили в министерстве чрезвычайных ситуаций страны-агрессора.

Также в СМИ пишут, что к месту пожара направляются специалисты для проведения замеров предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе.

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