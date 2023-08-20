Почти две трети украинцев за границей стремятся вернуться домой – опрос

Многие из опрошенных рассматривают возвращение домой только после окончания войны.

Источник фото: bbc.com

Украинцы, вынужденные оставаться за границей из-за вооруженной агрессии россии, стремятся вернуться домой, когда это будет безопасно для них и их детей.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса гражданской сети «ОПОРА», проведенного в 7 странах: США, Великобритании, Израиле, Испании, Германии, Чехии, Венгрии.

Большинство респондентов (67%) однозначно утверждают, что планируют возвращаться в Украину. Из них 12% планируют это сделать в ближайшее время, 20% хотят еще подождать. 35% собираются вернуться в Украину после окончания войны. Не планируют возвращаться 18% респондентов: из них 17% хотят остаться в стране пребывания, 1% переехать в другую страну

В то же время, для респондентов от 18 до 35 лет самым важным фактором является наличие работы (45%), а для респондентов среднего (36–50) и старшего (51+) возраста на первом месте стоит безопасность. В свою очередь уровень медицины, образования или социальный статус имеют сравнительно низкий приоритет для респондентов любого возраста.

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