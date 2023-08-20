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Роздуми про оптимізацію функціонування судової системи: концептуалізація підходів VS рухи заради рухів

Варто зосередитись на заходах, які дозволять шляхом більш ефективного використання ресурсів (зокрема, кадрових) наявної і функціонуючої судової системи підвищити коефіцієнт її корисної дії та запропонувати суспільству розумні інтенсивні альтернативи екстенсивним революційним трансформаціям, пам’ятаючи, що незбалансоване переважання змінюваності над спадковістю (мутація) може бути не менш шкідливою, аніж незбалансована домінація спадковості над потребою у змінах (застій).

Арахамия и Третьякова внесли законопроект о денежном довольствии военных и полицейских

В частности, предлагается установить условия, при которых увольняющимся военнослужащим выплачивается единовременная денежная помощь.

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Федор Вениславский: Украина сегодня является равноправным субъектом международной политики, мы выражаем свою точку зрения, которую принимают партнеры

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  1. Общество

Почти две трети украинцев за границей стремятся вернуться домой – опрос

12:19, 20 августа 2023
Многие из опрошенных рассматривают возвращение домой только после окончания войны.
Почти две трети украинцев за границей стремятся вернуться домой – опрос
Источник фото: bbc.com

Украинцы, вынужденные оставаться за границей из-за вооруженной агрессии россии, стремятся вернуться домой, когда это будет безопасно для них и их детей.

Об этом свидетельствуют результаты последнего опроса гражданской сети «ОПОРА», проведенного в 7 странах: США, Великобритании, Израиле, Испании, Германии, Чехии, Венгрии.

Большинство респондентов (67%) однозначно утверждают, что планируют возвращаться в Украину. Из них 12% планируют это сделать в ближайшее время, 20% хотят еще подождать. 35% собираются вернуться в Украину после окончания войны. Не планируют возвращаться 18% респондентов: из них 17% хотят остаться в стране пребывания, 1% переехать в другую страну

В то же время, для респондентов от 18 до 35 лет самым важным фактором является наличие работы (45%), а для респондентов среднего (36–50) и старшего (51+) возраста на первом месте стоит безопасность. В свою очередь уровень медицины, образования или социальный статус имеют сравнительно низкий приоритет для респондентов любого возраста.

Также мы писали, какие общественные сферы украинцы считают наиболее коррумпированными – исследование.

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