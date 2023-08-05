Какие общественные сферы украинцы считают наиболее коррумпированными – исследование

Перечень этих отраслей не изменился с 2018 года, отмечают в НАПК.

Источник фото: facebook.com/NAZKgov

В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции назвали топ-5 коррупционных сфер по результатам опроса «Состояние коррупции в Украине 2023: восприятие, опыт, отношение» по мнению граждан.

Рейтинг этот выглядит так:

таможня – 40%;

судебная система – 39%;

прокуратура – 32%,

медицинские услуги – 31%;

урегулирование земельных вопросов – 29%.

Перечень этих отраслей не изменился с 2018 года, отмечают в НАПК, но добавляют, что для уменьшения коррупции в самых коррумпированных секторах предусмотрен ряд мер в Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы, которая была разработана НАПК и утверждена Кабинетом Министров Украины.

«Исполнители программы уже вносят данные о первых результатах. 17 августа состоится запуск публичной части системы, где каждый гражданин сможет увидеть, как органы власти работают для уменьшения коррупции в этих сферах», - рассказали в НАПК.

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