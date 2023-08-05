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Правительство предлагает установить основания для невнесения данных в Реестр коррупционеров

Кабмин предлагает усовершенствовать порядок привлечения к ответственности в сфере декларирования

В «Слуге народа» рассказали, что Конституция будет изменена, и там не будет упоминаний о городах и селах

В Конституции после войны не будет городов, поселков или сел, – рассказали в «Слуге народа».

Принудительное изъятие земель без решения суда для строительства критической инфраструктуры: Верховная Рада может одобрить законопроект

Предлагается принудительное изъятие, отчуждение земельных участков, других объектов недвижимого имущества, размещенных на них, по мотивам общественной необходимости для строительства или реконструкции объектов критической инфраструктуры I и II категории во время действия военного положения и в течение 10 лет со дня его прекращения осуществлять без решения суда.

Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов

Депутаты предлагают Раде принять законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

  1. В Украине

Какие общественные сферы украинцы считают наиболее коррумпированными – исследование

17:54, 5 августа 2023
Перечень этих отраслей не изменился с 2018 года, отмечают в НАПК.
Какие общественные сферы украинцы считают наиболее коррумпированными – исследование
Источник фото: facebook.com/NAZKgov
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В Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции назвали топ-5 коррупционных сфер по результатам опроса «Состояние коррупции в Украине 2023: восприятие, опыт, отношение» по мнению граждан.

Рейтинг этот выглядит так:

  • таможня – 40%;
  • судебная система – 39%;
  • прокуратура – 32%,
  • медицинские услуги – 31%;
  • урегулирование земельных вопросов – 29%.

Перечень этих отраслей не изменился с 2018 года, отмечают в НАПК, но добавляют, что для уменьшения коррупции в самых коррумпированных секторах предусмотрен ряд мер в Государственной антикоррупционной программе на 2023-2025 годы, которая была разработана НАПК и утверждена Кабинетом Министров Украины.

«Исполнители программы уже вносят данные о первых результатах. 17 августа состоится запуск публичной части системы, где каждый гражданин сможет увидеть, как органы власти работают для уменьшения коррупции в этих сферах», - рассказали в НАПК.

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