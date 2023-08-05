Які суспільні сфери українці вважають найкорумпованішими – дослідження

Перелік цих галузей не змінився з 2018 року, зазначають у НАЗК.

Джерело фото: facebook.com/NAZKgov

У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали топ-5 корупційних сфер за результатами опитування «Стан корупції в Україні 2023: сприйняття, досвід, ставлення» на думку громадян.

Рейтинг цей виглядає так:

митниця – 40%;

судова система – 39%;

прокуратура – 32%,

медичні послуги – 31%;

врегулювання земельних питань – 29%.

Перелік цих галузей не змінився з 2018 року, зазначають у НАЗК, але додають, що для зменшення корупції у найкорумпованіших секторах передбачено низку заходів у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, що була розроблена НАЗК і затверджена Кабінетом Міністрів України.

«Виконавці програми уже вносять дані про перші результати. 17 серпня відбудеться запуск публічної частини системи, де кожен громадянин зможе побачити як органи влади працюють для зменшення корупції в цих сферах», - розповіли у НАЗК.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.