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У «Слузі народу» розповіли, що Конституція буде змінена, і там не буде згадок про міста та села

У Конституції після війни не буде міст, селищ чи сіл, - розповіли у «Слузі народу».

В Україні можуть зрости ціни на автомобілі, - Мінекономіки попереджає про наслідки законопроекту Мар’яна Заблоцького

Законопроект депутата від «Слуги народу» Мар’яна Заблоцького 9460 про зміни в оцінці транспортних засобів загрожує промисловому безвізу та призведе до зростання цін на автомобілі, - Міністерство економіки надало висновок.

Примусове вилучення земель без рішення суду для будівництва критичної інфраструктури: Верховна Рада може схвалити законопроект

Пропонується примусове вилучення, відчуження земельних ділянок, інших об'єктів нерухомого майна, що на них розміщені, з мотивів суспільної необхідності для будівництва або реконструкції об'єктів критичної інфраструктури I та ІІ категорії під час дії воєнного стану та протягом 10 років з дня його припинення здійснювати без рішення суду.

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів

Депутати пропонують Раді ухвалити законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

  1. В Україні

Які суспільні сфери українці вважають найкорумпованішими – дослідження

17:54, 5 серпня 2023
Перелік цих галузей не змінився з 2018 року, зазначають у НАЗК.
Які суспільні сфери українці вважають найкорумпованішими – дослідження
Джерело фото: facebook.com/NAZKgov
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У Національному агентстві з питань запобігання корупції назвали топ-5 корупційних сфер за результатами опитування «Стан корупції в Україні 2023: сприйняття, досвід, ставлення» на думку громадян.

Рейтинг цей виглядає так: 

  • митниця – 40%;
  • судова система – 39%;
  • прокуратура – 32%,
  • медичні послуги – 31%;
  • врегулювання земельних питань – 29%.

Перелік цих галузей не змінився з 2018 року, зазначають у НАЗК, але додають, що для зменшення корупції у найкорумпованіших секторах передбачено низку заходів у Державній антикорупційній програмі на 2023-2025 роки, що була розроблена НАЗК і затверджена Кабінетом Міністрів України. 

«Виконавці програми уже вносять дані про перші результати. 17 серпня відбудеться запуск публічної частини системи, де кожен громадянин зможе побачити як органи влади працюють для зменшення корупції в цих сферах», - розповіли у НАЗК.

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