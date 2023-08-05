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  1. Суспільство

Чи можна подати заяву на призначення пільги з оплати житлово-комунальних послуг онлайн

20:26, 5 серпня 2023
Як подати документи на оформлення пільги з дому.
Чи можна подати заяву на призначення пільги з оплати житлово-комунальних послуг онлайн
Зображення: freepik.com
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Подати документи на оформлення пільги можна онлайн – через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

У ПФУ опублікували покроковий алгоритм дій:

  1. Перед тим, як приступити до подання заяви, готуємо скановані копії необхідних документів, зроблені з оригіналів.
  2. Заходимо на вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України та авторизуємось за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
  3. В особистому кабінеті на панелі зліва в розділі “Комунікації з ПФУ“ обираємо опцію “Заява на житлову субсидію чи пільгу“.
  4. Надаємо згоду на дистанційне інформування та натискаємо кнопку “Продовжити”.
  5. У спливаючому вікні “Заяви на житлову субсидію чи пільгу” обираємо саме той розділ, який потрібний для призначення пільги. Якщо дані про пільговика не внесено до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, що мають право на пільги, то обираємо опцію “Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги“.

Якщо ж інформація про пільговика вже наявна в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги (Реєстр), заходимо в розділ “Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу” (п. 10 цієї Інструкції).

  1. Зайшовши в розділ “Заява про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають на пільги“, заповнюємо електронну форму: вказуємо персональні та адресні дані, інформацію про місце фактичного проживання та реєстрації пільговика, вносимо дані документів, що надають право на пільги.
  2. Додаємо до заяви підготовлені скан-копії документів.
  3. Надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних та натискаємо кнопку “Сформувати заяву“, розміщену в кінці онлайн-форми.
  4. Перевіряємо дані сформованої заяви та надсилаємо до Пенсійного фонду України.
  5. Зайшовши в розділ “Заява про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу”, крім загальних даних про заявника, зазначаємо реквізити документа, що посвідчує особу, вносимо адресні дані та вказуємо інформацію про пільги (категорію пільговика, вид призначення, бажану дату призначення пільги), а також дані щодо виплати пільги (пошта чи банк).
  6. Додаємо відомості про житлово-комунальні послуги, дані про домогосподарство, членів домогосподарства (учасників звернення), інформацію про доходи-витрати членів домогосподарства.
  7. Надалі повторюємо всі дії, як і при подачі заяви про внесення відомостей до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (з п. 8 цієї Інструкції): надаємо згоду на передачу та обробку персональних даних, натиснувши кнопку “Сформувати заяву”, перевіряємо правильність заповнення сформованого документа та надсилаємо заяву до Фонду.

Також через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України також можна подати такі документи щодо пільг:

  • заяву на перерахунок раніше призначеної пільги;
  • заяву на зміну способу виплати пільги (з пошти на банк чи навпаки);
  • заяву про припинення виплати пільги.

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ЖКП
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