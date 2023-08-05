Можно ли подать заявление на назначение льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг онлайн

Как подать документы на оформление льгот с дома.

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Подать документы на оформление льгот можно онлайн – через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

В ПФУ опубликовали пошаговый алгоритм действий:

Перед тем, как приступить к подаче заявления, готовим сканированные копии необходимых документов, сделанные из оригиналов. Заходим на веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины и авторизуемся с помощью квалифицированной электронной подписи. В личном кабинете на панели слева в разделе "Коммуникации с ПФУ" выбираем опцию "Заявление на жилищную субсидию или льготу". Даем согласие на дистанционное информирование и нажимаем кнопку Продолжить. Во всплывающем окне "Заявления на жилищную субсидию или льготу" выбираем именно тот раздел, который необходим для назначения льготы. Если данные о льготнике не внесены в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы, то выбираем опцию "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы".

Если же информация о льготниках уже имеется в Едином государственном автоматизированном реестре лиц, имеющих право на льготы (Реестр), заходим в раздел "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа" (п. 10 этой инструкции).

Зайдя в раздел "Заявление о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы", заполняем электронную форму: указываем персональные и адресные данные, информацию о месте фактического проживания и регистрации льготника, вносим данные документов, предоставляющих право на льготы. Прилагаем к заявлению подготовленные скан-копии документов. Соглашаемся на передачу и обработку персональных данных и нажимаем кнопку “Сформировать заявление“, размещенную в конце онлайн-формы. Проверяем данные сформированного заявления и направляем в Пенсионный фонд Украины. Зайдя в раздел "Заявление о предоставлении льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа", помимо общих данных о заявителе, указываем реквизиты документа, удостоверяющего личность, вносим адресные данные и указываем информацию о льготах (категорию льготника, вид назначения, желаемую дату назначения льготы), а также данные по выплате льготы (почта или банк). Прибавляем сведения о жилищно-коммунальных услугах, данные о домохозяйстве, членах домохозяйства (участников обращения), информацию о доходах-расходах членов домохозяйства. В дальнейшем повторяем все действия, как и при подаче заявления о внесении сведений в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы (с п. 8 этой Инструкции): даем согласие на передачу и обработку персональных данных, нажав кнопку “Сформировать заявление”, проверяем правильность заполнения сформированного документа и присылаем заявление в Фонд.

Также через личный кабинет на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины также можно подать следующие документы по льготам:

заявление на перерасчет ранее назначенной льготы;

заявление на изменение способа выплаты льготы (с почты на банк или наоборот);

заявление о прекращении выплаты льготы.

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