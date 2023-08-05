Apple удалил подкасты, которые ранее «забраковал» Роскомнадзор

Подкасты были удалены из Apple Podcasts без объяснения причины.

Фото: rev.com

Из Apple Podcasts были удалены подкасты изданий «Медуза» и «Холод», в которых упоминалась война между рф и Украиной.

«В письме, которое поступило в редакцию, компания сообщает, что подкаст удален из приложения Apple Podcasts. Причины решения в этом письме не указаны», - пишет издание.

В июле Apple сообщила «Медузе» о том, что Роскомнадзор сообщил компанию о «нарушении порядка распространения информации» и потребовал удалить подкаст с платформы.

Кроме того, суд страны-агрессора оштрафовал Apple на 400 тысяч рублей (около $4,3 тысячи) за отказ удалить «недостоверную информацию» о войне в Украине.

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