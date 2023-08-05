Еще в 9 населенных пунктах Донецкой области будет проведено принудительную эвакуация детей

Также Коордштаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области.

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В 9 населенных пунктах Донеччины будет проведена принудительная эвакуация детей. Соответствующее обращение Донецкой ОВА было рассмотрено на заседании Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения

«Участники единогласно проголосовали за проведение принудительной эвакуации детей из девяти населенных пунктов Донецкой области, которые находятся вблизи районов ведения боевых действий.

Речь идет о Ямполе, Заречном, Торском, Opиxyватке, Никоноровке, Малиновке, Тихоновке, Васютинском и Рай-Александровке. Из-за сложной ситуации безопасности и вражеских обстрелов оттуда будут принудительно эвакуировано 130 детей», - сообщили в Минреинтеграции.

Также Коордштаб рассмотрел вопрос о состоянии эвакуации гражданского населения из Сумской области. В настоящее время из 5-километровой опасной зоны там уже эвакуировано 1718 человек, в том числе 228 детей. В 21 населенном пункте людей не осталось. Эвакуационные мероприятия продолжаются.

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