Ще у 9 населених пунктах Донецької області буде проведено примусову евакуацію дітей

Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області.

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У 9 населених пунктах Донеччини буде проведено примусову евакуацію дітей. Відповідне звернення Донецької ОВА було розглянуто на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану

«Учасники одностайно проголосували за проведення примусової евакуації дітей ще із дев’яти населених пунктів Донецької області, які знаходяться поблизу районів ведення бойових дій.

Йдеться про Ямпiль, Зарiчне, Торське, Opixyвaтку, Никонорiвку, Малинiвку, Тихонiвку, Васютинське та Рай-Олександрiвку. Через складну безпекову ситуацію та ворожі обстріли звідти буде примусово евакуйовано 130 дітей», - повідомили у Мінреінтеграції.

Також Коордштаб розглянув питання щодо стану евакуації цивільного населення із Сумської області. Наразі з 5-кілометрової небезпечної зони там вже евакуйовано 1718 людей, в тому числі 228 дітей. У 21 населеному пункті людей не залишилося. Евакуаційні заходи тривають.

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