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На Прикарпатті посадовець військкомату сприяв незаконному переправленню ухилянтів за кордон

18:32, 5 серпня 2023
Підозрюваний разом із спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки ВЛК про непридатність до військової служби.
На Прикарпатті посадовець військкомату сприяв незаконному переправленню ухилянтів за кордон
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На Прикарпатті повідомлено про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та зловживання впливом. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора .

У ОГП зазначили, що підозрюваний разом із двома спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби для охочих ухилитись від неї.

«Він зобов’язувався виключати своїх «клієнтів» із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі. Такі послуги коштували від 3000 до 4000 доларів США з людини», - повідомили у Генпрокуратурі.

Підозрювані були затримані під час отримання хабара.

Спільникам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України). Наразі усім трьом обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Крім того, правоохоронці встановлюють причетність до вчиненого інших осіб.

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало начальника Голосіївського військкомата – він підозрюється у незаконному переправленні осіб через кордон.

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