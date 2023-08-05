На Прикарпатті посадовець військкомату сприяв незаконному переправленню ухилянтів за кордон

Підозрюваний разом із спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки ВЛК про непридатність до військової служби.

На Прикарпатті повідомлено про підозру військовослужбовцю територіального центру комплектування та соціальної підтримки за фактом сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України та зловживання впливом. Про це повідомив Офіс Генерального прокурора .

У ОГП зазначили, що підозрюваний разом із двома спільниками за гроші допомагав виготовляти довідки військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби для охочих ухилитись від неї.

«Він зобов’язувався виключати своїх «клієнтів» із військового обліку та підтверджував достовірність цих довідок у Державній прикордонній службі. Такі послуги коштували від 3000 до 4000 доларів США з людини», - повідомили у Генпрокуратурі.

Підозрювані були затримані під час отримання хабара.

Спільникам повідомили про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ст. 332 КК України). Наразі усім трьом обрано запобіжний захід – тримання під вартою із правом внесення застави.

Крім того, правоохоронці встановлюють причетність до вчиненого інших осіб.

Раніше повідомлялося, що ДБР затримало начальника Голосіївського військкомата – він підозрюється у незаконному переправленні осіб через кордон.

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