У Києві в квартирі під шафою знайшли екзотичну змію

Як виявилося, плазун втік із серпентарію, а власник шукав свого улюбленця три місяці.

Джерело фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

У Києві знайшли плазуна, якого розшукував господар три місяці.

Так, одного дня рятувальники «Kyiv Animal Rescue Group» приїхали на виклик від дівчини, у якою під шафою мирно спала змія.

Як виявилося, це не вуж, як зазвичай. Серпентолог впізнав в порушнику приватної власності тонкохвостого полоза – екзотичний вид, котрий, скоріш за все, втік з серпентарію.

Змія поїхала разом з рятувальниками, а дівчина завзято почала шукати місце законної прописки плазуна.

Як виявилося в кінці, порушника звати Маршалл на честь Емінема. Він втік він з випадково погано зачиненого серпентарію три місяці тому і живе він в сусідньому під'їзді.

Власник, який шукав свого улюбленця весь цей час, миттєво приїхав зустрітись з рятувальниками на місце наступної операції з порятунку, ледь не розцілував свого «довгенького», сказав що з ним все в порядку, просто трохи схуд, а потім ще й кілька годин допомагав рятувальникам і тримав страхувальний тент під височенною тополею, з котрої знімали кота.

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