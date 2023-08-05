В Киеве в квартире под шкафом нашли экзотическую змею

Как оказалось, пресмыкающийся сбежал из серпентария, а владелец искал своего любимца три месяца.

Источник фото: facebook.com/KARG.kyivanimalrescuegroup

В Киеве нашли пресмыкающегося, которого разыскивал хозяин три месяца.

Так, однажды спасатели «Kyiv Animal Rescue Group» приехали на вызов от девушки, у которой под шкафом мирно спала змея.

Как оказалось, это не уж, как обычно. Серпентолог узнал в нарушителе частной собственности тонкохвостого полоза – экзотический вид, который, скорее всего, сбежал из серпентария.

Змея уехала вместе со спасателями, а девушка упорно принялась искать место законной прописки пресмыкающегося.

Как оказалось в конце, нарушителя зовут Маршалл в честь Эминема. Он сбежал из случайно плохо закрытого серпентария три месяца назад и живет он в соседнем подъезде.

Владелец, который искал своего любимца все это время, мгновенно приехал встретиться со спасателями на место следующей операции по спасению, чуть не расцеловал своего «длинненького», сказал что с ним все в порядке, просто немного похудел, а потом еще несколько часов помогал спасателям и держал страховочный тент под высоким тополем, с которого снимали кота.

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