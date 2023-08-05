Ушла из жизни судья Самарского райсуда Днепропетровска

Оборвалась жизнь судьи Натальи Чертковой.

Фото: sm.dp.court.gov.ua

Самарский районный суд Днепропетровска сообщил, что 4 августа ушла из жизни судья Черткова Наталья Ивановна. Об этом говорится в пресс-службе суда.

«Наталья Ивановна работу судьи начала с Куйбышевского районного суда г. Донецка.

Но в 2014 году покинула родной дом и работу в связи с оккупацией города и продолжила работу судьей Бердянского горрайонного суда Запорожской области, который также была вынуждена покинуть из-за полномасштабного вторжения и оккупации города в 2022 году.

В Самарский районный суд г. Днепропетровска Наталья Ивановна была командирована в мае 2022 года, где и работала до последних дней.

Такая нелегкая судьба постигла Наталью Ивановну, но эта мужественная женщина с достоинством пережила все это.

К сожалению, тяжелая болезнь забрала Наталью Ивановну.

04 августа 2023 отошла в вечность высококвалифицированная опытная специалист, добропорядочный и отзывчивый человек. Всю свою жизнь Наталья Ивановна посвятила служению Фемиде.

Выражаем искреннее глубокое соболезнование родным и близким Натальи Ивановны, разделяем боль и горе и склоняемся в глубокой скорби», - говорится в заявлении.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Натальи Ивановны.