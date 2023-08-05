Пішла із життя суддя Самарського райсуду Дніпропетровська

Обірвалося життя судді Наталії Черткової.

Фото: sm.dp.court.gov.ua

Самарський районний суд м. Дніпропетровська повідомив, що 4 серпня пішла з життя суддя Черткова Наталія Іванівна. Про це йдеться у пресслужбі суду.

«Наталія Іванівна роботу судді почала з Куйбишевського районного суду м. Донецька.

Але у 2014 році покинула рідний дім і роботу у зв’язку з окупацією міста і продовжила роботу суддею Бердянського міськрайонного суду Запорізької області, який також була вимушена покинути через повномасштабне вторгнення і окупацію міста у 2022 році.

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська Наталія Іванівна була відряджена у травні 2022 року, де й працювала до своїх останніх днів.

Така нелегка доля спіткала Наталію Іванівну, але ця мужня жінка з гідністю пережила все це.

На жаль, тяжка хвороба забрала Наталію Іванівну.

04 серпня 2023 року відійшла у вічність висококваліфікована досвідчена фахівчиня, добропорядна і чуйна людина. Все своє життя Наталія Іванівна присвятила служінню Феміді.

Висловлюємо щире глибоке співчуття рідним і близьким Наталії Іванівни, поділяємо біль і горе, та схиляємось в глибокій скорботі», - йдеться у заяві.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Наталії Іванівни.