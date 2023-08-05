У гражданских лиц, имеющих незадекларированное оружие и боеприпасы, будет месяц на их декларирование или сдачу

В законе установят, что гражданским лицам запрещается носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах данных МВД или не задекларированы в органах Национальной полиции, на территории, где не ведутся боевые действия.

Недавно Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 9538 о внесении изменений в Закон «Об обеспечении участия гражданских лиц в защите Украины» об усовершенствовании порядка получения, декларирования и обращения с огнестрельным оружием. Разработчиком выступает МВД.

Цель проекта – упорядочение правил обращения с оружием, определение норм обязывающего характера, а также предоставление гражданским лицам права задекларировать имеющееся оружие и боеприпасы к нему.

В частности, предусмотрено, что гражданские лица, имеющие во владении не задекларированное огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, должны в течение месяца со дня введения в действие этого закона обратиться в органы (подразделения) Национальной полиции Украины для его декларирования или сдачи.

Гражданским лицам запрещается носить, хранить, перевозить, применять огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах (банках) данных МВД или не задекларированы в органах (подразделениях) Национальной полиции Украины, на территории, где не ведутся боевые действия согласно законодательству Украины. За совершение подобных действий гражданские лица несут уголовную ответственность.

Также МВД предлагает установить, что гражданское лицо, нашедшее огнестрельное оружие, его основные части и/или боеприпасы к нему, обязано в течение 24 часов уведомить орган (подразделение) Национальной полиции о таком факте, передать находку полицейскому любым удобным способом для последующей сдачи или декларирования или указать местонахождение находки для ее изъятия.

В случае установления причастности найденного или задекларированного огнестрельного оружия к совершению уголовных правонарушений, выявления удаленных или незаконно измененных маркировок на огнестрельном оружии или несоответствия огнестрельного оружия требованиям, предусмотренным частью четвертой статьи 1 настоящего Закона, такое оружие изымается органами.

Действие закона распространится на всех гражданских лиц, получивших или задекларировавших огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в порядке, предусмотренном статьей 1 настоящего Закона, независимо от даты их выдачи или декларирования, применяется в течение действия военного положения и 90 дней после его прекращения или отмены.

В свою очередь, статья 1 предусматривает, что в период действия военного положения граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях находящиеся на территории Украины (гражданские лица), могут участвовать в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф и/ или других государств, в том числе получить огнестрельное оружие и боеприпасы к нему в соответствии с порядком и требованиями, установленными МВД.

Задекларированное в органах (подразделениях) Национальной полиции гражданскими лицами огнестрельное оружие и боеприпасы к нему приравниваются к полученному огнестрельному оружию, определенному частью первой настоящей статьи.

Порядок декларирования огнестрельного оружия и боеприпасов к нему устанавливается Министерством внутренних дел.

Под огнестрельным оружием, подлежащим декларированию, понимается нарезное огнестрельное оружие калибра не более 12,7 мм, гладкоствольное огнестрельное оружие калибра не более 23 мм, боеприпасы к ним, сведения о которых отсутствуют в реестрах и базах (банках) данных Министерства внутренних дел Украины и находящиеся во владении и могут использоваться гражданскими лицами в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии рф и других государств.

Огнестрельное оружие и боеприпасы к нему, полученные или задекларированные в органах (подразделениях) Национальной полиции, являются государственной собственностью, которая может находиться во владении и пользовании гражданских лиц исключительно на основаниях и на период, определенных настоящим Законом.

Запрещается передача гражданскими лицами огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, полученному или задекларированному в соответствии с настоящим Законом, другим лицам, кроме передачи органам Национальной полиции Украины.

Не подлежит декларированию согласно настоящему Закону огнестрельное оружие и боеприпасы к нему военнослужащих Министерства обороны, ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов, государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями, сил гражданской защиты, оборонно-промышленного комплекса.

Правила ношения, хранения и перевозки огнестрельного оружия и боеприпасов к нему гражданскими лицами, участвующими в отпоре и сдерживании вооруженной агрессии РФ и/или других государств, устанавливаются МВД.

Гражданские лица обязаны сдать полученное или задекларированное ими огнестрельное оружие и неиспользованные боеприпасы к нему в органы (подразделения) Нацполиции Украины не позднее 90 дней после прекращения или отмены действия военного положения.

Хранение, учет, реализация и утилизация задекларированного огнестрельного оружия и боеприпасов к нему, сданных в органы (подразделения) Национальной полиции, осуществляются в порядке, определенном МВД.

Автор: Наталя Мамченко

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