На Прикарпатье должностное лицо военкомата способствовало незаконной переправке уклонистов за границу

Подозреваемый вместе с сообщниками за деньги помогал делать справки ВЛК о непригодности к военной службе.

В Прикарпатье сообщено о подозрении военнослужащему территориального центра комплектования и социальной поддержки по факту содействия незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и злоупотребления влиянием. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора.

В ОГП отметили, что подозреваемый вместе с двумя сообщниками за деньги помогал делать справки военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе для желающих уклониться от нее.

«Он обязывался исключать своих «клиентов» из военного учета и подтверждал достоверность этих справок в Государственной пограничной службе. Такие услуги стоили от 3000 до 4000 долларов США с человека», – сообщили в Генпрокуратуре.

Подозреваемые были задержаны при получении взятки.

Сообщникам сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины (ст. 332 УК Украины). В настоящее время всем троим избрана мера пресечения – содержание под стражей с правом внесения залога.

Кроме того, правоохранители устанавливают причастность к совершенному других лиц.

Ранее сообщалось, что ГБР задержало начальника Голосеевского военкомата – он подозревается в незаконной переправке лиц через границу.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.